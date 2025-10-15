Haberler

Dolar ve Euro Fiyatları Güne Yükselişle Başladı

Güncelleme:
İstanbul Kapalıçarşı'da dolarin fiyatı 41,8340 liraya, euro'nun fiyatı ise 48,6430 liraya yükseldi. Son kapanışta dolar 41,83 lira, euro ise 48,45 lira olarak işlem görmüştü.

İstanbul Kapalıçarşı'da 41,8320 liradan alınan dolar 41,8340 liradan, 48,6410 liradan alınan euro ise 48,6430 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 41,83 liradan, euro ise 48,45 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
