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Dolar ve Euro Fiyatları Güne Yükselişle Başladı

Dolar ve Euro Fiyatları Güne Yükselişle Başladı
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İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 38,1500 liradan, euro ise 43,3110 liradan işlem görüyor. Önceki gün kapanış fiyatlarına göre dolarda ve euroda artış gözlemlendi.

Dolar 38,1500 liradan, euro ise 43,3110 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 38,1480 liradan alınan dolar 38,1500 liradan, 43,3090 liradan alınan euro ise 43,3110 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 38,13 liradan, euro ise 43,64 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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