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Dolar ve Euro Fiyatları Güne Yükselişle Başladı
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İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 35,6440 liradan, euro ise 37,1280 liradan işlem görüyor. Önceki gün kapanışında dolar 35,62, euro ise 37,00 liradan satıldı.

Dolar 35,6440 liradan, euro ise 37,1280 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 35,6420 liradan alınan dolar 35,6440 liradan, 37,1260 liradan alınan euro ise 37,1280 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 35,62 liradan, euro ise 37,00 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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