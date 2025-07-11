Dolar ve Euro Fiyatları Güncel Seviyelerde
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 40,1710 liradan, euro ise 47,0020 liradan işlem görüyor. Önceki kapanışta dolar 40,07 liradan, euro ise 46,96 liradan satılmıştı.
Dolar 40,1710 liradan, euro ise 47,0020 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 40,1690 liradan alınan dolar 40,1710 liradan, 47,0000 liradan alınan euro ise 47,0020 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 40,07 liradan, euro ise 46,96 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi