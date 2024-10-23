Dolar ve Euro Fiyatları Güncel Değişiklikler
İstanbul Kapalıçarşı'da dolarla euro gün başlangıcında sırasıyla 34,2480 lira ve 37,0390 lira seviyelerinde işlem görüyor. Son kapanışta değerler 34,24 lira ve 37,03 lira olarak belirlenmişti.
Dolar 34,2480 liradan, euro ise 37,0390 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 34,2460 liradan alınan dolar 34,2480 liradan, 37,0370 liradan alınan euro ise 37,0390 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 34,24 liradan, euro ise 37,03 liradan satılmıştı. - İSTANBUL