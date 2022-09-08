Dolar ve avroya erişimin zorlaştığı Rusya'da yuana talep artıyor

Rusya'da Çin yuanı alımına yönelik talep bankaların yanı sıra vatandaşlar nezdinde de artıyor.

Rusya Merkez Bankası tarafından hazırlanan "Mali piyasalardaki risklere bakış" adlı raporda, dolar ve avroya erişimin zorlaştığı Rusya'da yuana yönelik talebin hızla arttığı ortaya konuldu.

Yuanın Rus döviz piyasasındaki konumunun güçlendiğine işaret edilen raporda, "Yuana yönelik talebin önemli kısmı bankalardan geliyor. Profesyonel piyasa katılımcılarının yanı sıra, bireysellerin de yuana yönelik talepleri artıyor." değerlendirmesine yer verildi.

Rus döviz piyasasında ağustosta 39 milyar ruble (yaklaşık 650 milyon dolar) yuan satın alındığı bilgisine yer verilen raporda, söz konusu miktarın bu yılın en yüksek seviyesi olduğu belirtildi.

Raporda, Rusya için dost olmayan ülkelerin para birimleri dolar ve avro satışlarının arttığı ve bu ülkelere yönelik para transferlerinde de düşüş yaşandığı kaydedildi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın uluslararası rezervlerinde yuanın payının gelecek dönemde daha da artacağını söyledi.

Rusya Merkez Bankası, dolar ve avro kullanımının artık riskler barındırdığını, bu nedenle söz konusu dövizlerden uzaklaşma sürecini hızlandırmaya yardımcı olacak ve bu tür para birimlerinde bankacılık işlemlerini azaltmaya yönelik ek önlemler getirileceğini duyurmuştu.

Rusya'nın en büyük iki bankası Sberbank ve VTB de yuan cinsinden kredi imkanları sunacaklarını duyurmuştu.