Dolar/TL Yükselişle Seyrediyor: ABD Ekonomisine Dair Endişeler Artıyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,1680 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,1390'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,1680'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 47,9630'dan, sterlin/TL ise yatay seyirle 55,1650'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 98,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD yönetiminin korumacı politikalarının ekonomiler üzerindeki etkilerine ilişkin soru işaretleri daha da belirginleşiyor. Ülkede, Federal Temyiz Mahkemesinin ABD yönetiminin uyguladığı küresel gümrük vergilerinin çoğunu yasa dışı bulmasıyla artan endişeler, dün Başkan Donald Trump'ın açıklamalarının ardından arttı.

ABD ekonomisine dair artan mali endişeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken, uzun dönemli tahvillerde daha yüksek getiri beklentisiyle satış baskısı yaşanıyor.

Analistler, Yüksek Mahkemenin tarifelerin yasa dışı olduğuna hükmetmesi halinde ABD ekonomisinin gümrük vergilerinden sağladığı geliri geri ödemek zorunda kalabileceğine dikkati çekerek, bu durumun ülkede bütçe açığının artabileceğine ilişkin kaygı seviyesini yükselttiğine işaret etti.

ABD ekonomisinde mali endişelerin öne çıkmasına neden olan bu gelişmeler, küresel düzeyde süregelen siyasi belirsizlikler ve enflasyon kaygılarıyla birleşerek tahvillerde satış baskısını güçlendirdi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) bu ay faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılırken, enflasyonun hızlanacağına ilişkin endişelerin gölgesinde Bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin öngörüler de yatırımcı kararlarında etkili oluyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra yatırımcılar cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisini bekliyor. ABD'de bugün yayımlanacak Fed'in Bej Kitap raporunun ülke ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin daha fazla bilgi sağlayacağı tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesinde ÜFE, dünya genelinde hizmet ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.