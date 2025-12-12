Dolar/TL 42,69 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,6920 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 42,5960'tan tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 42,6920 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 50,1580, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 57,2320 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 98,3 seviyesinde seyrediyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim kararının ardından gelecek yıl gevşeme döngüsünü ne denli sürdüreceğine ilişkin tahminler varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın ihtiyatlı sözle yönlendirmeleri yatırımcıları temkinli duruşa yönlendirirken, Bankanın, federal fon oranına ilişkin tahminini gelecek yıl için yüzde 3,4'te sabit bırakması, 2026'da bir faiz indirimi öngörüldüğünün sinyalini vermişti.

Fed'in 2026'da bir faiz indirimi öngörmesine karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl genelinde toplam 2 faiz indirimi yapılacağı tahmin edilirken, ocakta Bankanın yüzde 75 ihtimalle politika faizini sabit tutması bekleniyor.

Yurt içinde ise dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çekti. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5'ten yüzde 41'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38'den yüzde 36,5'e indirdi.

Bugün ise TCMB tarafından açıklanacak Ödemeler Dengesi verileri takip edilecek. AA Finans'ın "Ekim 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre ekonomistler, cari işlemler hesabının ekim ayında 574 milyon dolar fazla verdiğini öngördü. Ekonomistlerin tamamı ekim ayında cari açık verilmeyeceğini tahmin ederken, en yüksek cari fazla tahmini 1 milyar 700 milyon dolar oldu.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesinin yanı sıra piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında İngiltere'de dış ticaret dengesi ile sanayi üretiminin, Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.