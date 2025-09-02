Dolar/TL Yükselişle Güne Başladı, Fed Faiz İndirim Beklentileri Güçleniyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,1350 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,1150'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,1350'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 48,1900'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 55,7170'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasına ( Fed ) yönelik faiz indirimi beklentileri güç kazanırken, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri öncesi yatırımcılar temkinli davranmayı sürdürüyor.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in faiz indirim patikasına ilişkin daha çok bilgi vermesinin beklendiğini belirtti.

Para piyasalarında Bankanın 17 Eylül'deki toplantısında 25 baz puan indirime gitmesi yüzde 90 ihtimalle fiyatlanıyor. Yıl sonuna kadar bankanın toplamda iki tane 25'er baz puanlık indirime gitmesi öngörülürken ikinci faiz indirimi için ise aralık ayı öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.