Dolar/TL Yükselişle Güne Başladı: 42,0720 Seviyesinde İşlem Görüyor

Güncelleme:
Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 42,0720 seviyesinden işlem görmekte. Dün 42,0493'ten kapanan döviz, bugün yüzde 0,1 artış gösterdi. Analistler, Merkez Bankası ve ECB açıklamalarını takip ediyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,0720 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 42,0493'ten tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 42,0720 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 48,5250, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 55,2600 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 99,9 seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden Bankanın faiz indirim sürecine ilişkin gelen karışık mesajlar, dolar endeksinin yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aylık fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
