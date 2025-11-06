Haberler

Dolar/TL Yükselişle Güne Başladı

Güncelleme:
Dolar/TL, güne 42,1190 seviyesinden işlem görerek yatay seyirden sonra yükseliş kaydetti. ABD'deki özel sektör istihdamının artışı, Fed'in faiz indirim beklentilerini etkileyerek dolar endeksinin 100,1 seviyesinde kalmasına yol açtı. Ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin açıklamaları yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,1190 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 42,0910'dan tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,1190 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 48,5800, sterlin/TL de yüzde 0,3 artışla 55,1130 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 100,1 seviyesinde seyrediyor.

ABD'de özel sektör istihdamının beklentileri aşmasıyla ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik öngörülerin zayıfladığı görüldü. Fed'e ilişkin gevşeme beklentilerinin zemin kaybetmesine karşın, dolar endeksi 100'ün üzerinde kalmayı sürdürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda iş gücü piyasasında soğuma endişelerinin azalmasıyla faiz indirim beklentilerine yönelik fiyatlamalar değişirken, Fed'in aralık ayında faiz indirimine gideceği ihtimali yüzde 62 seviyesine geriledi.

ADP Araştırma Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, dün ABD'de özel sektör istihdamı ekimde 42 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

Ekonomik verilerin yanı sıra, Fed yetkililerinin açıklamaları da takip ediliyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, mevcut faiz oranlarının fazla kısıtlayıcı olduğunu ve ülke ekonomisi için risk oluşturduğu yönündeki görüşünü tekrarladı.

Dün ayrıca, Yüksek Mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı tarifelerin başkanın acil durum yetkilerini aşıp aşmadığının değerlendirildiği davada tarafların savunmalarını dinledi.

Analistler, ABD'de Trump'ın devreye aldığı tarifelere ilişkin hukuki sürecin devam ettiğini belirterek, buradan çıkacak nihai kararın yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesinde perakende satışların takip edileceğini belirten analistler, ABD'de bugün kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini aktardı.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
