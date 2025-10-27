Dolar/TL Yükselişle Güne Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,9920 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 41,9381'den tamamladı. Dolar/TL bugün saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 41,9920 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL ise yüzde 0,3 yükselişle 48,9160, sterlin/TL de yüzde 0,3 artışla 56,0250 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi de önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 98,9 seviyesinde seyrediyor. Bu hafta ABD ve Çin arasında gerçekleşecek görüşme ile ABD Merkez Bankasının ( Fed ) para politikası kararı takip edilecek.

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından para piyasalarında, Fed'in 28-29 Ekim'de politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılırken Banka'nın aralık ayındaki toplantıda da gevşemeye devam edeceğine yönelik tahminler güçlü kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşme Güney Kore'de perşembe günü bir araya gelecek.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki görüşmeyle, Fed'in faiz kararından gelecek haber akışının varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.