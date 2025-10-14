Dolar/TL Yükselişle Güne Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,8330 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 41,8080'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 41,8330 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 48,4310, sterlin/TL de yüzde 0,3 düşüşle 55,6130 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 99,3 seviyesinde seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik uzlaşmacı açıklamalarına rağmen iki ülke arasındaki ticari ilişkilere dair belirsizlikler varlık fiyatlarında oynaklıkların artmasına neden oldu.

Trump, geçen hafta nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getiren Çin'i tarife artışıyla tehdit etmiş, ardından 1 Kasım itibarıyla ABD'nin Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu. Daha sonra Çin konusunda endişelenilmemesi gerektiğini ve her şeyin yoluna gireceğini belirten Trump, açıklamalarıyla piyasalardaki risk algısının azalmasını sağlamıştı.

Öte yandan halihazırda ABD Merkez Bankasının ( Fed ) para politikalarında gevşemeye gidebileceğine dair öngörüler güçlü kalmaya devam ederken banka yetkililerinden gelen sözle yönlendirmeler takip ediliyor.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, para politikasının maksimum istihdam ve fiyat istikrarı arasındaki riskleri dengelemeye odaklanması gerektiğini, bunun da politikanın daha tarafsız bir duruşa kaydırılması anlamına geldiğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantılarının takip edileceğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell ve BoE Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının da yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.