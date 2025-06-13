Dolar/TL Yükselişle Güne Başladı

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Dolar/TL, 39,4270 seviyesinden işlem görmeye başlarken, önceki gün kapanışının yüzde 0,5 üzerinde. Avro ve sterlin TL karşısında değer kaybederken, jeopolitik gerginlikler yatırımcıları endişelendiriyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 39,4270 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 39,3530'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 39,4270 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 azalışla 45,5360'tan ve sterlin/TL yüzde 0,5 azalışla 53,4210'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,6 artışla 98,3 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanması, ABD-Çin görüşmelerinin sağladığı iyimserliği gölgede bırakırken, gerilimin daha da artacağına yönelik endişeler varlık fiyatlamalarında ön plana çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı hedef almaya devam etti.

Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte konuşan Trump, kısa vadeli borç ödemeleri nedeniyle faiz oranlarının düşürülmesini istediklerini belirterek, faiz oranlarında bir puanlık düşüşle yılda 300 milyar dolar tasarruf edileceğini savundu. Trump, Powell'ı faiz indirimi yapmaya ikna edemediklerini ifade etti.

Analistler, Orta Doğu'dan gelen haberlerin yatırımcıların odağından olacağını ifade ederek, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
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