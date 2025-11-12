Haberler

Dolar/TL Yükselişle Başladı, İş Gücü Piyasası Endişeleri Arttı

Güncelleme:
Dolar/TL, güne 42,2430 seviyesinden işlem görerek yükselişle başladı. ABD'de iş gücü piyasasındaki zayıflama endişeleri ve faiz indirimi beklentileri piyasalarda etkili. Avro/TL ve sterlin/TL de takip ediliyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,2430 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 42,2190'dan tamamladı. Dolar/TL bugün saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 42,2430 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 48,9650, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 55,5410 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 99,6 seviyesinde seyrediyor.

ABD'de federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik sürecin varlık fiyatları üzerindeki etkileri takip edilirken dolar endeksi, son 4 işlem gününde sürdürdüğü düşüş eğiliminin ardından yeni günde yükselişe geçti.

Öte yandan ABD'de ADP Araştırma Enstitüsünün, 25 Ekim'de sona eren dört haftalık döneme ilişkin öncü verileri, ülkede iş gücü piyasasının zayıfladığına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi. Buna göre ABD'de özel sektör istihdamının, söz konusu dönemde ortalama 11 bin 250 kişi azaldığı tahmin edildi.

Bu veri sonrasında ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirimi beklentilerinin yeniden yükselmesi, varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Fed'e ilişkin faiz indirimi öngörüleri, Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen ayki toplantı sonrasında yaptığı ve güvercin tondan uzak olarak değerlendirilen sözle yönlendirmelerinin ardından zayıflamıştı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yüzde 60'a inen faiz indirimi ihtimalleri yüzde 70'e yaklaştı. Piyasalarda 2026 yılına yönelik beklentilerde ise yeniden 3 faiz indirimi öngörüsü öne çıkmaya başladı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
