Dolar/TL Yükselişle Başladı: 42,2280 Seviyesinde İşlem Görüyor

Güncelleme:
Dolar/TL güne 42,2280 seviyesinden işlem görerek başladığı günün önceki kapanışında yüzde 0,2 artışla 42,2084'ten tamamladı. ABD Senatosu, hükümetin yeniden açılması için geçici bütçe konusunda uzlaşma sağladı.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,2280 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üstünde 42,2084'ten tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 42,2280 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 48,8180, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 55,5420 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 99,6 seviyesinde seyrediyor.

ABD Senatosunda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, 40 gün hükümetin kapalı kalmasının ardından hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya vardı. Senato hükümetin kapanmasını sona erdirecek yasa tasarısı için prosedür oylamasını 60'a 40 oyla kabul etti.

Yasa tasarısı Senatoda onaylandıktan sonra ABD Temsilciler Meclisi'nde görüşülecek ve buradan da geçerse Beyaz Saray'a gönderilecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu tasarıyı imzalamasıyla birlikte hükümetin yeniden açılması bekleniyor.

ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair olumlu gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi, kasım ayı Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
