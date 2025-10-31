Dolar/TL Yükselişle Başladı: 42,0400 Seviyesinde İşlem Görüyor
Dolar/TL, güne 42,0400 seviyesinden yükselişle başlayarak, önceki gün kapanışının hemen üzerinde işlem görüyor. Analistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantı özeti ve yurt dışında önemli ekonomik verilerin takip edileceğini belirtiyor.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,0400 seviyesinden işlem görüyor.
Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,9646'dan tamamladı.
Dolar/TL bugün saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 42,0400 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 48,6700, sterlin/TL ise yatay seyirle 55,3220 seviyesinde bulunuyor.
Dolar endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 99,5'te seyrediyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin belirsizlik nedeniyle dolar endeksinde yükseliş eğilimi öne çıkıyor.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında Avro Bölgesinde enflasyon ve Almanya'da perakende satış verilerinin takip edileceğini belirtti.