Haberler

Dolar/TL Yükselişle Başladı: 42,0400 Seviyesinde İşlem Görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dolar/TL, güne 42,0400 seviyesinden yükselişle başlayarak, önceki gün kapanışının hemen üzerinde işlem görüyor. Analistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantı özeti ve yurt dışında önemli ekonomik verilerin takip edileceğini belirtiyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,0400 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,9646'dan tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 42,0400 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 48,6700, sterlin/TL ise yatay seyirle 55,3220 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 99,5'te seyrediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin belirsizlik nedeniyle dolar endeksinde yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında Avro Bölgesinde enflasyon ve Almanya'da perakende satış verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Manavgat'ta hasta olduğu için işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu

2 gündür işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrikte yeni düzenleme! O abonelere devlet desteği kesiliyor
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Su konusunda ciddi tedbirler almalıyız

Hızla yaklaşan tehlikeyi işaret etti: Ciddi tedbirler almalıyız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.