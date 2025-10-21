Haberler

Dolar/TL Yükselişle Başladı: 41,9650 Seviyesinde İşlem Görüyor

Güncelleme:
Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 41,9650 seviyesini gördü. Dünkü kapanışında gerileyen dolar, bugün itibarıyla yüzde 0,5 artışla işlem görüyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ve ABD hükümetinin yeniden açılma süreci piyasaları etkiliyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,9650 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 gerisinde 41,7630'dan tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 41,9650 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 48,8310, sterlin/TL de yatay seyirle 56,1980 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,3 artışla 98,8 seviyesinde seyrediyor.

ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin azalması ve ABD'de bu hafta hükümetin yeniden açılabileceğine yönelik iyimserlikler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken gözler ABD ile Çin'in Güney Kore'de yapmayı planladığı görüşmelere çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de yapmayı planladıkları görüşmede, "çok adil" bir anlaşmaya varacaklarını ve "çok güçlü bir ticaret anlaşması" yapacaklarını düşündüğünü ifade etti.

Öte yandan bütçe yetersizliğinden dolayı kapanan federal hükümetin yeniden açılma sürecine ilişkin gelişmeler yakından izleniyor. Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, dün verdiği röportajda, bu durumun hafta içinde sona ermesinin muhtemel olduğunu söyledi. Hassett, bu hafta bir anlaşma sağlanmaması halinde Beyaz Saray'ın, 20'nci gününe giren hükümetin kapalı kalma durumuna son vermek için daha güçlü adımlar atmaya hazır olduğunu belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
