Dolar/TL Yükselişle Başladı: 41,9450 Seviyesinde İşlem Görüyor

Güncelleme:
Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 41,9450 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş gösteren döviz, önceki kapanışının yüzde 0,2 altında işlem görmüştü. Piyasalarda ABD ve Çin arasındaki görüşmelere dair iyimser bekleyişler ön planda.

Dolar/TL bugün saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 41,9450 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 48,8880, sterlin/TL ise yatay seyirle 55,9990 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 98,7'de seyrediyor.

ABD ve Çin arasındaki görüşmelere ilişkin iyimserlikler piyasalarda risk iştahını artırırken ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın alacağı para politikası kararlarına yönelik beklentiler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmeye dair olumlu beklentilerin yanı sıra ulusal güvenlik ve teknoloji rekabeti gibi temel sorunların tamamen çözüleceğine dair tereddütler de sürüyor.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Trump ve Şi Cinping'in 30 Ekim'de Güney Kore'de yapacakları görüşme öncesinde Washington yönetimine, farklılıkları baskı değil diyalog yoluyla çözme çağrısında bulundu.

Bu gelişmelere ek olarak Fed'in yarınki faiz kararı da piyasaların odağında yer alırken para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bugün ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
