Dolar/TL Yükselişle Başladı: 39,8540 Seviyesinde İşlem Görüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar/TL, güne 39,8540 seviyesinden işlem görerek başladığı, dün ise 39,8120'den kapandığı belirtildi. Dolar endeksi artış gösterirken, yatırımcıların dikkatleri Avrupa Merkez Bankası Forumuna ve imalat sanayi verilerine çevrildi.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 39,8540 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 39,8120'den tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 39,8540'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 46,9810'dan ve sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 54,8120'den satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 96,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin ticaret ortaklarıyla uzlaşabileceğine yönelik iyimserlikler artarken, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikalarının kesinlik içermemesi varlık fiyatlamalarında etkili oluyor.

Öte yandan bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) düzenlediği ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda başta olmak üzere birçok üst düzey merkez bankası yetkilisinin yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır

Kalem yapmak için ekildi, tüm köyü sardı! Dışarıya adım atamıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya'da domates 20 euro mu? Mustafa Sandal markete gidip etiketleri çekti

Almanya'da domates 20 euro mu? Ünlü sanatçı üşenmeyip markete gitti
30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan'ın annesinden yürek yakan paylaşım

Gelinlik giydiği fotoğrafı ilk kez paylaştı! Yazdığı not yürek yaktı
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi

İnfial yaratan çirkin karikatür için Leman'dan açıklama geldi
Tammy Abraham İstanbul'a geliyor! İşte uçağın iniş saati

KAP geldi! Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş için yola çıktı
Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?

Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti
Neden küstüğünü ilk kez anlattı! Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia

Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.