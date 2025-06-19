Dolar/TL Yükselişle Başladı: 39,5440 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 39,5440 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükselişle eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 39,5220'den tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 39,5440'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 45,4140'tan ve sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 53,0930'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 99,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklentiler dahilinde sabit bırakması ve gelecek dönemde faiz indirimleri için veri odaklı hareket edeceklerinin sinyalini vermesiyle varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrasındaki sözle yönlendirmelerinde tarifelerdeki artışların bu yıl fiyatları yukarı çekmesi ve ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

Makro ekonomik verilerin yanı sıra jeopolitik gelişmeler de para piyasalarının yönü üzerinde etkili oluyor. İsrail-İran arasındaki çatışmaların ne kadar daha süreceği ve etkilerine yönelik endişeler yatırımcıların küresel çapta temkinli davranmasına neden olurken, ABD'nin Orta Doğu'daki gerilime dahil olup olmayacağına yönelik haber akışı da yakından takip ediliyor.

Yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıklayacak. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.

Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.