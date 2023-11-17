Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,7170 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışının üzerinde seyrediyor. Analistler, ABD ekonomisindeki yavaşlama endişeleri ve yoğun veri takvimine odaklandıklarını belirtti.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,7170 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 28,6523'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 28,7170'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının hemen altında 31,1360'tan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 35,5590'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 104,4 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ekonomisinde artan yavaşlama sinyallerinin bir resesyona dönüşüp dönüşmeyeceğine yönelik endişelerle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade ederek, bugün gözlerin dünya genelinde açıklanacak yoğun veri takvimine çevrildiğini söyledi.

ABD'de dün açıklanan veriler iş gücü piyasasında yumuşamanın devam ettiğini gösterdiğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin enflasyonla mücadelede zafer ilan etmek için erken olduğuna ilişkin yönlendirmelerinin piyasaların yön bulmasını zorlaştırdığını dile getirdi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını bildirerek, bankanın yüzde 85 ihtimalle haziran ayında faiz indirimlerine başlayacağının tahmin edildiğini vurguladı.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, dolar/TL beklentisi cari yıl sonu için 29,9961, 12 ay sonrası için ise 39,6182 TL oldu.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.