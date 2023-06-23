Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 25,0860 seviyelerinden işlem görüyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl iki kez faiz artırımına gidebileceğine yönelik söylemlerin güçlenmesiyle dolar talebinin arttığını söyledi. TCMB ise politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 8,50'den yüzde 15'e çıkardı.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 25,0860 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 5,6 üzerinde 24,8897'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,8 artışla 25,0860'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 primle 27,3450'den, sterlin/TL de yüzde 0,6 yükselişle 31,9250'den satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda yüzde 0,4 artışla 102,8 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,7 değer kaybıyla 1,0880 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bu yıl iki kez faiz artırımına gidebileceğine yönelik söylemlerin güçlenmesiyle dolar talebinin arttığını söyledi.

ABD Kongresi'ndeki sunumuna dün devam eden Fed Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) genel olarak faiz oranlarını bu yıl yeniden ve belki 2 kez daha artırmanın uygun olacağı görüşünde olduğunu aktardı.

Öte yandan, dün para politikası kararlarını açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 8,50'den yüzde 15'e çıkardı.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir." ifadesine yer verildi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.