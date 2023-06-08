Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 23,3640 seviyelerinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 7 üzerinde 23,2478'den tamamladı. Küresel piyasalarda, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler devam ediyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 23,3640 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 7 üzerinde 23,2478'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 23,3640'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 primle 25,0180'den, sterlin/TL yatay seyirle 29,1020'den satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 104 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,0710'dan alıcı buluyor.

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler devam ediyor.

Analistler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere enflasyonla mücadele eden merkez bankalarının attıkları adımlara karşın istenilen sinyallerin alınamadığını kaydederek, bu durumun varlık fiyatlamalarını zorlaştığını ifade etti.

Öte yandan, dünya genelinde merkez bankaları ardı ardına beklentilerin aksine karar alırken, Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıya yönelik öngörüler yeniden belirsizleşti.

Dün Avustralya Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinin aksine 25 baz puan faiz artırmasının ardından, Kanada Merkez Bankası da politika faizini 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75'e yükseltti.

Bugün Avro Bölgesi'nde 1. çeyrek büyüme ile ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve nisan ayı toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103'ün destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.