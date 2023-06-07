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Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dolar/TL Yükselişle Başladı

Ekonomi Haberleri

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 23,0250 seviyelerinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 21,5759'dan tamamladı. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler gün geçtikçe azalsa da yatırımcıların gelecek hafta atılacak adımları fiyatlama konusunda temkinli davrandıklarını ifade etti.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 23,0250 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 21,5759'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 6,7 artışla 23,0250'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 6,7 artışla 24,6000'tan, sterlin/TL yüzde 6 yükselişle 28,5860'tan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 104,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,0680'den alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) para politikalarına ilişkin belirsizlikler gün geçtikçe azalsa da yatırımcıların gelecek hafta atılacak adımları fiyatlama konusunda temkinli davrandıklarını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 81 ihtimalle politika faizini sabit tutacağını öngören analistler, nihai faiz oranının yüzde 5,25-5,50 seviyesinde belirleneceğine yönelik beklentilerin de güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti.

Analistler, bugün ABD dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirirken, teknik açıdan dolar endeksinde 103'ün destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed Ekonomi Haberler

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