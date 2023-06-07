Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 23,0250 seviyelerinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 21,5759'dan tamamladı. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler gün geçtikçe azalsa da yatırımcıların gelecek hafta atılacak adımları fiyatlama konusunda temkinli davrandıklarını ifade etti.