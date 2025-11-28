Haberler

Dolar/TL Yükselişe Geçti: 42,5290 Seviyesinden İşlem Görüyor

Güncelleme:
Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 42,5290 seviyesine ulaştı. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın olası faiz indirimleri ve Asya'daki ekonomik gelişmelerin piyasa üzerindeki etkilerini değerlendiriyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,5290 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 42,4350'den tamamlamıştı. Dolar/TL bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 42,5290 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 49,2960, sterlin/TL de önceki kapanışının hemen üzerinde 56,2960 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 99,6 seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü koruması varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken, Asya tarafında Çin ve Japonya'daki ekonomik gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Analistler, Japonya'da enflasyonun dirençli seyrini sürdürmesiyle Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımına yönelik beklentilerin güçlendiğini söyleyerek, buna bağlı olarak endeks içinde yer alan Japon yenindeki değer kaybının dolar endeksinin 100 seviyesine yakın seyretmesinde etkili olduğunu kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ayki toplantısında yüzde 84 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indirmesi bekleniyor. Bankanın 2026'da toplam 3 faiz indirimi yapacağı öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal İstikrar Raporu, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ve işsizlik oranının, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, ABD'de tatil sebebiyle piyasaların yarım gün açık kalacağını söyledi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
