Dolar/TL Yükselişe Geçti: 41,9500 Seviyesinde İşlem Görüyor

Güncelleme:
Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 41,9500 seviyesinden işlem görmeye başladı. Dolar endeksi ise ABD ekonomisine dair endişelerle yüzde 0,2 azaldı.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 41,8420'den tamamladı. Dolar/TL bugün saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 41,9500 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL ise yüzde 0,6 yükselişle 49,1730, sterlin/TL de yüzde 0,3 artışla 56,4720 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 98,1 seviyesinde seyrediyor.

ABD ekonomisine ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentilerle dolar endeksindeki düşüş eğilimi devam ediyor. ABD'de hükümetin kapalı kalmayı sürdürmesi ve ülkede bankacılık sektörüne ilişkin endişeler de varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi, kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyonun takip edileceğini belirtti.

