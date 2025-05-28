Dolar/TL Yükselişe Geçti: 39,0390 Seviyesine Ulaştı

Dolar/TL Yükselişe Geçti: 39,0390 Seviyesine Ulaştı
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Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 39,0390 seviyesine ulaştı. Dün düşüş kaydeden dolar, yatırımcıların odaklandığı Fed'in toplantı tutanakları öncesinde değer kazandı.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 39,0390 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 38,8520'den tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 39,0390 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 44,2170'ten ve sterlin/TL yatay seyirle 52,6830'dan satılıyor.

Dolar endeksinde ABD'nin tarife erteleme haberleri ve müzakerelere ilişkin iyimserliklerin etkisiyle toparlanmalar izlenirken, yeni işlem gününde dolar endeksi yüzde 0,3 artışla 99,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD ile önemli ticaret ortakları arasındaki ticaret savaşının bir miktar soğuması ve gelecek döneme ilişkin iyimserlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD yönetiminin korumacı ticaret politikaları küresel ekonomiye etki edebilecek riskleri beraberinde getirirken, öngörülemeyen haber akışı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın değişken kararları piyasalarda kırılganlıkların varlığını korumasına neden oluyor.

Trump'ın ABD'nin ticaret partnerlerine karşı başlattığı ve özellikle Çin'in merkeze konulduğu tarife adımlarının küresel büyümeyi baskılayabileceği ve enflasyonla mücadelede elde edilen kazanımları tehlikeye atabileceği endişeleri de sürüyor.

Bu doğrultuda Fed'in tarifelerin gölgesinde nasıl bir yol izleyeceği henüz tam olarak netlik kazanmazken, Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerinde enflasyon hedeflerine dikkati çekiyor.

Analistler, mevcut koşulların başta Fed olmak üzere çoğu merkez bankasının politika alanını daralttığına işaret ederek, bugün yayımlanacak FOMC'nin 6-7 Mayıs'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakların beklendiğini ifade etti. Ayrıca analistler, perşembe büyüme verileri ile cuma günkü kişisel tüketim harcamalarının da ABD'deki ekonomik gidişat hakkında daha çok bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanaklarının yanı sıra Almanya'da işsizlik oranı takip edilecek.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
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