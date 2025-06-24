Dolar/TL Yükselerek 39,6520 Seviyesine Ulaştı

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Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 39,6520 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde olan döviz, analistlerin takip edeceği önemli veri gündemi öncesinde hareketlilik gösteriyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 39,6520 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 39,6150'den tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 39,6520'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 46,0820'den ve sterlin/TL önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 53,8960'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 98,1 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da İran ve İsrail arasındaki ateşkes iyimserlikleri varlık fiyatlarına yansıyor. ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısına İran'dan karşılık geldi. İran, dün Orta Doğu'daki en büyük Amerikan askeri üslerinden biri olarak bilinen Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenledi. Saldırılar sonucunda can kaybı ve yaralanma rapor edilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sabaha karşı yaptığı paylaşımda İsrail ile İran arasında tam ve eksiksiz ateşkes sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündemi ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini söyledi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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