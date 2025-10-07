Dolar/TL Yatay Seyrediyor, Piyasalardaki Belirsizlikler Devam Ediyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,7170 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,6900'dan tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 41,7170 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 48,7790, sterlin/TL de yüzde 0,2 azalışla 56,1370 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 98,3 seviyesinde seyrediyor.

ABD'de federal hükümetin kapanmasının yanı sıra Avrupa'daki siyasi belirsizlikler varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.

ABD'de hükümetin yeniden açılma sürecine ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, kapanmadan dolayı ekonomik verilerin açıklanmaması ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikalarında atacağı adımlara yönelik soru işareti oluşturuyor.

ABD'de Senato'nun hükümetin kapanmasına neden olan bütçe anlaşmazlığını çözmek amacıyla yeniden toplanması planlanıyor. Cumhuriyetçilerle Demokratların sunduğu, federal hükümete geçici finansman sağlamaya yönelik bütçe tasarılarının tekrar oylanması bekleniyor. Ancak bu oylamalardan sonuç çıkması beklenmiyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, 1 Kasım'dan itibaren orta ve ağır hizmet tipi kamyonların ithalatında yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapacağı sunum takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi verilerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de dış ticaret dengesi ve tüketici enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini söyledi.