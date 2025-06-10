Dolar/TL Yatay Seyirle İşlem Görüyor

Dolar/TL Yatay Seyirle İşlem Görüyor
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Dolar/TL, güne 39,2640 seviyesinden başlayarak önceki gün kapanışının hemen altında işlem görüyor. Ekonomik veriler ve ABD-Çin ticaret görüşmeleri dikkatle izleniyor.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 39,2640 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 39,2790'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 39,2640 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 44,8540'tan ve sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 53,1560'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 99,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinden olumlu sonuçlar elde edileceğine dair iyimserlikler artarken, Çin ve Japonya ekonomilerinden alınan karışık sinyaller varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmenin "güzel" geçtiğini söylerken, Ticaret Bakanı Howard Lutnick de toplantıyı "verimli" olarak nitelendirdi.

Ticaret görüşmelerine yönelik açıklamaları yakından takip edilen ABD Başkanı Donald Trump, Çinli yetkililerle Londra'da yapılan görüşmelerden iyi haberler aldığını ifade etti.

Öte yandan ticaret görüşmelerinin yanı sıra ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveninin takip edileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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