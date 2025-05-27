Dolar/TL Yatay Seyirle İşlem Görüyor

Dolar/TL Yatay Seyirle İşlem Görüyor
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Dolar/TL, güne 38,9470 seviyesinden başlayarak, önceki kapanışının hemen üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Küresel belirsizlikler yatırımcıların temkinli duruş sergilemesine yol açıyor.

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 38,9470 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 38,9440'tan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 38,9470 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 44,3170'ten ve sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 52,8360'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 artışla 99,2 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin değişken tarife politikası ve tarifelerin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler varlık fiyatlamalarında hissedilmeye devam ediyor.

Küresel ve bölgesel ekonomi toplantılarında son dönemde çokça kullanılan "belirsizlik" teması, yatırımcıların karar alma ve stratejilerini belirleme süreçlerinde temkinli bir duruş benimsemelerine neden oluyor.

Öte yandan, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları ile perşembe günü büyüme verilerinin ABD ekonomisindeki gidişat hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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