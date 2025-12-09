Dolar/TL 42,57 seviyesinden işlem görüyor

Haberler

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 42,5740 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğilimi gösteren döviz, yurt içi veri gündeminin sakin olacağı bir döneme giriyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 42,5693'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 42,5740 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 49,6200, sterlin/TL yatay seyirle 56,7860 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi de önceki kapanışın hemen altında 99,1 seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın, Fed yetkililerinden gelebilecek şahin tondaki açıklamalara yönelik endişelerin sürmesi varlık fiyatlarını etkilemeye devam ederken, dolar endeksi dar bir bantta hareket ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
