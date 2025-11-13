Dolar/TL Yatay Seyirle 42,2370 Seviyesinden İşlem Görüyor

Haberler

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 42,2370 seviyesinden işlem görmekte. Dün dar bantta hareket eden dolar, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde tamamladı. Bugün ayrıca avro ve sterlin de hafif artış göstermekte. Analistler, önemli ekonomik verilerin takip edileceğini belirtiyor.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 42,2370 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 42,2320'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.45 itibarıyla yatay seyirle 42,2370 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 49,0390, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 55,5360 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 99,6 seviyesinde seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'de kabul edilen federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını imzalamasıyla ülke tarihinin en uzun süreli kapanması 43. gününde sona erdi.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
