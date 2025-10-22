Dolar/TL Yatay Seyirle 41,9760 Seviyesinden İşlem Görüyor

Haberler

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,9760 seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün kapanışının yüzde 0,5 üzerinde tamamladı. ABD'deki hükümetin kapalı kalması ve Başkan Trump'ın Çin ile olası görüşmesinin belirsizliği piyasalarda dalgalanmalara yol açtı.

Dün yükseliş eğiliminde hareket dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 41,9710'dan tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.10 itibarıyla yatay seyirle 41,9760 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 48,7620, sterlin/TL ise yüzde 0,2 düşüşle 56,0680 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile planlanan görüşmenin gerçekleşmeme ihtimaline yönelik söylemi varlık fiyatlarında dalgalanmalara yol açtı. Dolar endeksi dün yüzde 0,4 artışla 98,96 seviyesinde kapanırken, yeni işlem gününde yüzde 0,1 düşüşle 98,89'da seyrediyor.

ABD Başkanı Trump, iki hafta içinde Güney Kore'de, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geleceğini belirtirken, kısa süre sonra bu görüşmenin "belki de gerçekleşmeyebileceğini" ifade etti.

Çin ile adil bir anlaşma yapacaklarını dile getiren Trump, "Bence (Şi ile) çok başarılı bir toplantı olacak. Bunu bekleyen birçok insan var ama belki de bu gerçekleşmeyecek. Belki de gerçekleşmeyecek." dedi.

Öte yandan ABD'de bütçe yetersizliğinden kapanan federal hükümetin yeniden açılma sürecine ilişkin gelişmeler de yatırımcıların odağında kalmayı sürdürdü. Ülkede 1 Ekim'den bu yana kapalı kalmaya devam eden federal hükümet, Senatoda dün 11'inci kez yapılan oylamada geçici bütçe tasarısının yine onay almaması nedeniyle açılamadı. Senatonun bir sonraki oylamasını bugün yapması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yıl sonuna kadar iki faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler korunurken, bankanın gelecek yıl 3 faiz indirimi yapması öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
