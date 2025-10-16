Dolar/TL Yatay Seyirle 41,8480 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,8480 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 41,8460'tan tamamladı. Dolar/TL bugün saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 41,8480 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL ise yüzde 0,4 yükselişle 48,9180, sterlin/TL de yüzde 0,3 artışla 56,2540 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 98,6 seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecine ilişkin artan iyimserlik ve ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin yeniden tırmanabileceğine dair endişeler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satış istatistikler ile haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtti. Yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de ise Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışı olmayacağını anımsattı.