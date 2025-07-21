Dolar/TL Yatay Seyirle 40,3970 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 40,3970 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 40,3950'den tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 40,3970'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 47,0540'tan ve sterlin/TL de yüzde 0,2 kazançla 54,3300'dan satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 azalışla 98,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle varlık fiyatlarında dalgalanmalar görülüyor. ABD'nin çeşitli ülkelerle karşılıklılık esaslı tarifelerinin yürürlüğe gireceği 1 Ağustos tarihi yaklaşılırken, tarifelere ilişkin belirsizliklerin devam etmesi küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini belirtti.