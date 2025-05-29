Dolar/TL Yatay Seyirle 39,0920 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL Yatay Seyirle 39,0920 Seviyesinden İşlem Görüyor
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Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 39,0920 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları ile birlikte ABD'deki ticaret gelişmeleri yatırımcıların odağında. Bugün açıklanacak ABD büyüme verileri ve haftalık para istatistikleri takip edilecek.

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 39,0920 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 39,0980'den tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 10.00 itibarıyla yatay seyirle 39,0920 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 44,1950'den ve sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 52,7580'den satılıyor.

Yeni işlem gününde dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 100,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçları ve ABD'de ticaret mahkemesinin karşılıklılık esaslı tarifeleri geçersiz kılan kararı varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, Elon Musk'ın, Donald Trump yönetimindeki görevini bıraktığını duyurması ve bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Dünya çapında resesyon ve enflasyon ikileminin yatırımcıların orta ve uzun vadeli kararlar almasını zorlaştırmaya devam ederken, bugün açıklanacak büyüme ve yarın açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamalarının ABD ekonomisi hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek, bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı aldı.

Analistler, söz konusu kararın, ABD'nin ticaret politikalarında değişiklik yaratabileceğini ve gelecekteki ticaret anlaşmaları ile müzakereler üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Değişen tarife gelişmelerinin yatırımcıların ve ekonomi aktörlerinin karar alma süreçlerini etkileyeceğini ifade eden analistler, tarifelere ilişkin son durum netleşene kadar piyasalarda temkinli tutumun devam edeceğini aktardı.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'deki büyüme, çekirdek PCE fiyat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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