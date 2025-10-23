Haberler

Dolar/TL Yatay Seyirde, TCMB Faiz Kararı Bekleniyor

Güncelleme:
Dolar/TL, güne 41,9840 seviyesinden başlayan yatay seyir ile devam ediyor. Dün dar bantta hareket eden kur, TCMB'nin faiz kararı öncesinde yatırımcıların dikkatini çekiyor. Analistler, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirmesini bekliyor.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,9840 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üstünde 41,9754'ten tamamladı. Dolar/TL bugün saat 09.40 itibarıyla yatay seyirle 41,9840 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL ise yüzde 0,6 yükselişle 48,8080, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 56,1690 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi de önceki kapanışın hemen üstünde 99 seviyesinde seyrediyor.

ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin yanı sıra ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacağına yönelik açıklamaları varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararının yanı sıra tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, ABD'de bugün kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini dile getirdi.

Öte yandan, bugün gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50'ye çekmesini bekliyor.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
