Dolar/TL Haftaya Yükselişle Başladı

Dolar/TL, haftaya 40,7180 seviyesinden işlem görerek yükselişine devam ediyor. Avro ve sterlin de değer kazanırken, piyasalarda ABD enflasyon verisi bekleniyor.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 40,7180 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 40,6530'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 40,7180'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 47,5430'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 54,8830'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 98,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD ve Rusya'nın Ukrayna konusunda bir araya geleceğine yönelik haber akışıyla jeopolitik risklere ilişkin endişelerin azalması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül toplantısında faiz indirimine gideceğine ilişkin artan beklentiler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisi piyasaların odak noktasında olacak.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, Alaska'da yapacakları görüşmede Ukrayna krizini çözmeye odaklanacaklarını bildirdi. Alaska ve Arktik'te ABD ve Rusya'nın ekonomik çıkarlarının kesiştiğini vurgulayan Uşakov, büyük projelerin gerçekleştirilmesi perspektifinin görüldüğünü ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretiminin takip edileceğini yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirtti.

