Dolar/TL Haftaya Yükselişle Başladı

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Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 39,7110 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü kapanışının ardından tekrar artış gösteren dolar/TL, analistlerin Orta Doğu'daki gerilim ve olası ekonomik etkilerle ilgili değerlendirmelerini de gündemde tutuyor.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 39,7110 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 39,6730'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 39,7110'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 45,7850'den ve sterlin/TL yatay seyirle 53,4270'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 artışla 99 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da artan gerilim varlık fiyatlarının seyri üzerinde etkili olurken, İran'ın ABD'nin doğrudan müdahalesine misilleme yapabileceğine yönelik gelişmeler yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.

Analistler, bölgede artan gerilimin başta enerji arzı olmak küresel ekonomik riskleri artırdığını belirterek, bölgeden gelen haber akışının yakından takip edildiğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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