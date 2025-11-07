Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı

Haberler

Dolar/TL, güne 42,1960 seviyesinden işlem görerek önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde yer aldı. Avro/TL ve sterlin/TL de sırasıyla 48,7480 ve 55,4350 seviyelerinde işlem görmekte. ABD'de hükümetin kapalı olması ve iş gücü piyasasında seenmaya başlayan soğuma belirtileri, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,1960 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üstünde 42,1044'ten tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 42,1960 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 48,7480, sterlin/TL ise yatay seyirle 55,4350 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,8 seviyesinde seyrediyor. ABD'de hükümetin kapalı olmasından kaynaklı endişeler ve ABD'de iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri vermesi varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB enflasyon raporunun yanı sıra hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
