Dolar/TL Güne Yatay Seyirle Başladı

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 26,9530 seviyelerinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 26,9516'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 26,9530'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 29,8140'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 34,6360'tan satılıyor. Dün yükseliş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 101,2 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi de bugün düşüş eğilimini art ardına 6. işlem gününe taşıyarak 1,1060 seviyesinde seyrediyor. Analistler, yarın ABD Merkez Bankası (Fed) ile başlayacak yoğun merkez bankası para politikası kararları öncesi yatırımcıların temkinli davranmaya devam ettiğini söyledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Banka'nın enflasyonla mücadele kapsamında yıl sonuna kadar nasıl bir yol izleyeceğine yönelik belirsizliklerin de varlık fiyatları üzerinde etkisini sürdürdüğünü dile getirdi. Analistler, hala bazı Fed üyelerinin enflasyonun seviyesinden rahatsızlık duyduklarını belirterek, yarınki toplantıdan çıkacak kararların 'şahin' politikaların sona erdiği yönünde olmayabileceğini ifade etti. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, ABD'de tüketici güven endeksi, Richmond Fed sanayi endeksi ve konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 102 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.