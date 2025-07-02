Dolar/TL Güne Düşüşle Başladı, Piyasalarda ABD Vergi Tasarısı Takip Ediliyor

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Dolar/TL, güne düşüşle 39,8140 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş gösteren dolar, yatırımcıların ABD yönetiminin tarifelerle ilgili tavrını takip etmesi nedeniyle dikkat çekiyor. ABD Senatosu, vergi indirimleri tasarısını kabul etti ve bu gelişmenin piyasalardaki etkisi izleniyor.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 39,8140 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 39,8370'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 39,8140'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 47,0250'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 54,8050'den satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,2 artışla 96,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD yönetiminin tarifelerde yeni bir erteleme yapılmayacağına yönelik tavrı yatırımcıların odağında bulunurken, konuya ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasında vaat ettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan tasarıyı dün kabul etti.

Söz konusu tasarıda, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılmasının yanı sıra, harcama kesintileri yapılması da öngörülüyor. Tasarının, Trump'ın imzasına sunulmadan önce Temsilciler Meclisi'nde de onaylanması gerekiyor.

Analistler, vergi tasarısının onaylanmasının ardından ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişelerin yatırımcılar tarafından yakından izlendiğine işaret ederek, tasarının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesi durumunda ABD varlıklarına yönelik yatırımların yeniden değerlendirmeye alınabileceğini belirtti.

Bu gelişmelere ek olarak, dün açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faizleri yeniden düşürmeye başlamadan önce daha fazla veri elde etmek ve tarifelerin etkilerini görmek istediklerini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında yüzde 88 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklenirken, Bankanın yıl genelinde toplam 3 kez faiz indirimi kararı verebileceğine dair öngörüler güçlenmeye devam etti.

Analistler, bugün yurt içinde ihracat rakamları, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve Avro Bölgesinde işsizlik oranının öne çıkacağını dile getirdi.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
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