Dolar/TL'de Yatay Seyir, ABD Hükümetinin Kapanması Ekonomik Belirsizlikleri Artırıyor
Dolar/TL, güne 41,5910 seviyesinden işlem görüyor. ABD hükümetinin kapalı kalmasının olası etkileri ve kritik ekonomik verilerin gecikmesi yatırımcı kararlarını etkileyebilir. Ayrıca, imalat sanayi PMI verileri de takip edilecek.
Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,5910 seviyesinden işlem görüyor.
Dün 41,5620-41,5900 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,5850'den tamamladı.
Dolar/TL bugün saat 09.10 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 41,5910 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 48,9320'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 artışla 56,0450'den satılıyor.
Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 97,7 seviyesinde bulunuyor.
ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların olası etkilerine yönelik endişeler sürerken, ülkede federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylamaması nedeniyle kapandı.
Analistler, federal hükümetin kapanmasının ardından bazı kritik ekonomik verilerin açıklanamayacak olmasının, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika adımlarına ilişkin belirsizlikleri artırmasının beklendiğini ifade etti.
Özellikle veri takviminde cuma günü açıklanması beklenen tarım dışı istihdam verisinin gecikme ihtimalinin yatırımcı kararları üzerinde etkili olduğunu belirten analistler, varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu. Federal hükümetin kapalı kalma süresinin uzaması durumunda ABD'nin ekonomik büyümesinin olumsuz etkilenebileceği tahmin ediliyor.
Bunun yanında para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ekim ve aralık aylarındaki toplantılarda faiz indirimlerini sürdüreceği beklentileri güçlü kalmaya devam ederken, 2026 yılında bankanın 2 faiz indirimi yapması öngörülüyor.
Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirtti.