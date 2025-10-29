Haberler

Dolar/TL 41,9600 Seviyesinde Yatay Seyir İzliyor

Dolar/TL güne yatay bir başlangıçla 41,9600 seviyesinden işlem görürken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları yatırımcıların dikkatinde. Analistler, Fed'in bu akşamki toplantısında politika faizini 25 baz puan indirmesini bekliyor.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,9600 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 41,9550'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.45 itibarıyla yatay seyirle 41,9600 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL de önceki kapanışına paralel 48,8500, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 55,5890 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 98,9'da seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) bu akşam açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, ABD'de hükümetin kapalı olmasından dolayı ekonomik verilere erişimin kısıtlandığını ve bu durumun Fed'in atacağı adımlara yönelik beklenti oluşumunu zorlaştırdığını kaydetti.

Bu sebeple gelecek dönem beklentilerine ilişkin Fed Başkanı Powell'ın yönlendirmelerinin bir kat daha önemli hale geldiğini ifade eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın bu akşam politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
