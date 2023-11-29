Dolar/TL 28,95 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 28,9490 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 28,9080'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 28,9490'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 31,7980'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 36,7470'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise bugün 102,5 ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini test etmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışına paralel 102,8 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerin güçlenmeye devam ettiğini, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların fiyatlar üzerindeki etkisini artırmayı sürdürdüğünü belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Bankanın gelecek iki toplantıda politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Fed'in yüzde 40 ihtimalle martta faiz indirimlerine başlayabileceği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte Bankanın enflasyondaki gidişatı bir süre daha izleyebileceği ihtimali de fiyatlamalara yansıyor, ilk faiz indiriminin yüzde 90 ihtimalle haziran toplantısında yapılabileceği öngörülüyor.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Türkiye'de dış ticaret açığı ekimde 7,9 milyar dolar oldu.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklamalarının, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme verileriyle birlikte Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102 seviyesinin destek, 103 ve 105'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.