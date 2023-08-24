Dolar/TL, 27,22 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 27,22 seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 27,22 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 27,1935'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibariyle önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 27,2200'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 29,5530'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 34,5860'tan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 103,5 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,0860 seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) "şahin" adımlarının sonuna yaklaşılmış olabileceğine yönelik iyimserlik varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, bugün gözler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.

Analistler, politika metnindeki yönlendirmelerin de önemine dikkati çekerek, buradan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yarın yapacağı konuşmada vereceği mesajların yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, Powell'ın vereceği mesajların dolar talebi üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB faiz kararının yanı sıra yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 103'ün destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.