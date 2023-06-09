Dolar/TL, 23,50 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 23,4980 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 23,1231'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 1,6 artışla 23,4980'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,5 değer kazancıyla 25,3030'dan, sterlin/TL yüzde 1,6 yükselişle 29,4840'tan satılıyor.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, iş gücü piyasasının soğumaya başlamış olabileceğine ilişkin göstergelerin ardından para piyasalarındaki "şahin" fiyatlamalar ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) gelecek hafta alınacak para politikası kararları öncesi zayıfladı.

Bu gelişmenin ardından, dolar endeksi dün yüzde 0,7 azalarak günü 103,3 seviyesinden tamamlarken, şu sıralarda ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 103,4 seviyesinde dengelendi.

Avro/dolar paritesi ise dün yüzde 0,8 artışla 1,0790'dan günü kapatırken, parite şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,0770 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan dünya ekonomilerinde para politikalarına ilişkin öngörülerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in 14 Haziran'da 25 baz puan faiz artıracağına yönelik öngörüler yüzde 24'e geriledi.

Öte yandan, yurt içinde Dr. Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) atanan ilk kadın başkan olurken, Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığına getirildi.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 103'ün destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Ayrıca, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, sanayi üretimi, nisanda aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 1,2 azalarak beklentilerin altında kaldı.