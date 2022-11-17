Dolar/TL, 18,62 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,62 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, 18,57-18,64 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 18,5939'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,6180'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 19,3630'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 22,2520'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 106,4 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,0390'dan işlem görüyor.

Analistler, resesyon endişeleri ve yüksek enflasyon ikilemi arasında kalan piyasalarda fiyatlamaların zorlaştığını belirterek, bugün yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

ABD'nin tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara olan talep güçlü kalmayı sürdürürken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 50 baz puan ile Ağustos 2019'dan bu yana en geniş pozisyonda bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) aralık toplantısında yüzde 85 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 15 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Bugün Avro Bölgesi'nde TÜFE ile ABD'de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.